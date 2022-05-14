Руководитель медколледжа в Мариуполе начала сотрудничать с оккупантами: в 2014-м способствовала "рефенедуму" в городе

В Маруполе Донецкой области продолжают фиксировать случаи коллаборационизма.
Ярким примером сотрудничества с оккупантами стала исполняющая обязанности Мариупольского медицинского колледжа Узун Елена Валентиновна. Женщина еще с 2014-го симпатизирует российским оккупантам.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, после полномасштабного вторжения России, 24 февраля, она самостоятельно перешла на сторону оккупантов государства-агрессора. Сейчас она занимается организацией перезапуска медицинского колледжа под российскими брендами.
"Звонит родителям и ученикам, предлагает отказаться от продолжения учебы в Украине и получить российский диплом. Типичная мраZь", — написал представитель мэрии.
К слову, в 2014 году Узун вместе с руководителем департамента образования способствовала псевдорефенедуму в Мариуполе. Когда же план россиян не удался, свои действия объяснили "принуждением".
"Тогда доказательств не хватало. Восемь лет завернутая в флаг и первая на пении гимна Украине. Но правда – вот она. Сейчас. Отчеканено", — подчеркнул Андрющенко.
Как сообщалось, высокий уровень коллаборации полиции в Мангушском районе удивил даже россиян. Украинские полицейские стали коллаборантами и вместе с российскими спецслужбами теперь работают в фильтрационных лагерях, где со всей жестокостью и коварством не дают украинцам вырваться из-под оккупации.
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