Руководитель медподразделения приехал с фронта домой и погиб, спасая 9-летнюю дочь из пожара: фото

В частном доме во время пожара погиб отец с дочерью.

В селе Озадовка Бердичевского района Житомирской области, пытаясь спасти дочь из пожара, погиб 40-летний руководитель подразделения добровольческого медицинского батальона Сергей "Маэстро" Грабарчук.

О смерти побратима сообщили в Первом добровольческом мобильном госпитале имени Николая Пирогова.

"Вчера пошел в засветы наш собрат Сергій Маестро. Один из тех, кто создавал ПДМШ восемь лет назад. Он вот-вот должен был вернуться к нам на фронт, но судьба решила по-другому...", — говорится в сообщении госпиталя в Facebook.

Сергей "Маэстро" Грабарчук, скриншот с видео

Как пишет местное издание "РИО Бердичев", Сергей ненадолго приехал домой, и уже вскоре должен был возвращаться на фронт, как в ночь на 18 декабря в двухэтажном частном доме, где жила семья, вспыхнул пожар.

Как информируют в ГСЧС, хозяин вечером растопил установленную на первом этаже буржуйку, металлический дымоход которой вывел в дымовой канал камина, который имел повреждения. Семья спала на втором этаже.

Фото: ГСЧС в Житомирской области

Посреди ночи Сергей разбудил жену и сказал, что в доме пожар, пути на первый этаж из-за лестницы были уже отрезаны. А в соседней комнате находились двое детей. Женщина с 12-летним сыном успела выбраться из задымленного дома, прыгнув с балкона на авто. Сергей же бросился искать 9-летнюю дочь, которую среди дыма не могли сразу найти. Погибших отца и дочь спасатели обнаружили в разных местах дома.

Фото: ГСЧС в Житомирской области

Как пишет местное издание, последние годы семья Грабарчук жила в построенном на месте дедового двора дома в селе Озадовка. "Здесь дети ходили в школу, здесь их знали и любили все односельчане. Так что известие о страшной трагедии всколыхнуло вчера всю деревню".

Фото: ГСЧС в Житомирской области

Фото: ГСЧС в Житомирской области

Сергей до 2014 года был успешным предпринимателем, имел хобби – пилотирование маленьких самолетов, но с начала российской агрессии стал волонтером и участником крупнейшей добровольческой медицинской миссии "Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова".

На странице этого госпиталя опубликовали видеоинтервью Сергея, которое он давал совсем недавно. Мужчина прошел боевое крещение в Дебальцево, а в последнее время работал в недавно освобожденном Лимане Донецкой области.

"Я летаю, я частный пилот, и так уж случилось, что это ассоциируется у нас с фильмом "В бой идут одни старики", — рассказывал Сергей, как получил в 2014 году позывной "Маэстро", такой, как и у персонажа из известного советского кино.

Также мужчина рассказал, что когда на войне у него спрашивали, как дела, он всегда отвечал: "Живой". В это одно слово я всегда вкладывал гораздо больше", - говорил он.

"Ты так любил небо... Лети, лети высоко, свободный птиц! И до встречи на небесах!", — написали в соцсети его собратья из госпиталя.

Напомним, в одном из направлений ведения боевых действий погиб учитель физики из Харьковщины Роман Крымсалюк.

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