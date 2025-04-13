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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Заместитель руководителя ОП рассказал о ситуации на фронте: тяжело, но наши держатся

Военные продолжают сражаться, несмотря на давление врага.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Павел Палиса

Павел Палиса / © Associated Press

Украинские защитники и защитницы героически держат оборону на передовой, в то время как враг не прекращает попыток продвинуться и захватить больше территорий.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью BIHUS Info.

«И ребята на переднем крае делают максимум. Противник, очевидно, будет пытаться дальше протиснуть какой-то участок на линии столкновения с целью захватить как можно больше территорий.

По его словам, обстановка сложная, но фронт держится.

«Я думаю, возведение с фронта вы мониторите. В общем, я знаю, что тяжело. Но нет никаких таковых все пропало настроения. И военные понимают, как бы ни было трудно, они будут делать и дальше все, что в их силах», — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. В КМВА рассказали о последствиях.

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Дата публикации
Количество просмотров
97
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