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- Украина
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Заместитель руководителя ОП рассказал о ситуации на фронте: тяжело, но наши держатся
Военные продолжают сражаться, несмотря на давление врага.
Украинские защитники и защитницы героически держат оборону на передовой, в то время как враг не прекращает попыток продвинуться и захватить больше территорий.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью BIHUS Info.
«И ребята на переднем крае делают максимум. Противник, очевидно, будет пытаться дальше протиснуть какой-то участок на линии столкновения с целью захватить как можно больше территорий.
По его словам, обстановка сложная, но фронт держится.
«Я думаю, возведение с фронта вы мониторите. В общем, я знаю, что тяжело. Но нет никаких таковых все пропало настроения. И военные понимают, как бы ни было трудно, они будут делать и дальше все, что в их силах», — сказал он.
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