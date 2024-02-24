Руководитель полиции Волыни подозревается в продаже автомобилей для ВСУ — СМИ (фото)

Представитель полиции Волыни Ольга Бузулук заявила, что Крошко не задержан и находится на рабочем месте.

Руководитель ГУНП Волынской области Юрий Крошко был задержан по подозрению в хищении гуманитарной помощи.

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Об этом информирует издание ВолыньUA.

В сообщении указывается, что задержанный организовал схему, согласно которой гуманитарные автомобили, предназначенные для помощи украинским военным, завозились в Волынскую область. Впоследствии эти автомобили продавались.

В Главном управлении нацполиции Волыни прокомментировали Общественную информацию об обысках в помещении управления и в кабинете руководителя Юрия Крошко.

По словам спикера Ольги Бузулук, Юрий Крошко пока не задержан и находится на службе. Также она отрицала информацию, что обыски в кабинете проводились в рамках дела о продаже гуманитарных автомобилей.

Руководитель полиции Волыни подозревается в коррупции/Фото: volynua.com

Руководитель полиции Волыни подозревается в коррупции/Фото: volynua.com

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье разоблачили масштабную коррупционную схему, к которой причастно руководство облсовета.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Минобороны рассказали, как они борются с коррупцией.

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