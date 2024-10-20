Руководитель Полтавского БЭБ задекларировал самолет и миллионное состояние: что о нем известно

Олег Пахниц в годовой декларации за 2023 год указал, что имеет 6,5 млн долларов наличными.

Руководитель Бюро экономической безопасности в Полтавской области Олег Пахниц задекларировал самолет и 30 земельных участков, несколько единиц охотничьего нарезного оружия, автомобилей, полуприцепов.

Об этом свидетельствует декларация Олега Пахница.

Согласно декларации о доходах, глава Бюро экономической безопасности в Полтавской области за 2023 год заработал 6,5 млн долларов, приобрел одномоторный самолет Socata TB 20 GT (в декларации указано, что он принадлежит с/х предприятию "Прогресс", бенефициаром которого был Олег Пахниц), автомобили, 30 земельных участков, квартиры, паркоместа, жилой дом и недвижимость в Словакии.

Как сообщают СМИ, одномоторный самолет Socata TB 20 GT с бортовым номером UR-COL стоит на рынке около 415 тысяч долларов.

Кто такой Олег Пахниц

Известно, что 49-летний Олег Пахниц получает заработную плату как государственный служащий. Его годовой оклад составляет 700 тысяч гривен.

Чиновник стал первым официально задекларированным миллионером среди работников Бюро экономической безопасности Украины.

Свою карьеру Пахниц начал в 1998 году в органах прокуратуры Украины, где проработал 16 лет.

С 2014 по 2022 год занимался бизнесом. В декабре 2022 года назначен руководителем территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области.

Напомним, в своем вечернем обращении президент Владимир Зеленский рассказал подробности дела МСЭК.

По его словам, он ожидает от правоохранителей, прежде всего СБУ, ДБР, Офиса генпрокурора, соответствующих быстрых жестких решений.

Тем временем стал известен новый скандал с Хмельницкой МСЭК. Пока там продавали фиктивные инвалидности, людям с реальными отказывали

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