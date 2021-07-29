Руководителей АРМА, которых подозревают в присвоении $ 400 тысяч "воровского общака", отстранили от занимаемых должностей

Руководителей АРМА, которых подозревают в присвоении $ 400 тысяч "воровского общака", отстранили от занимаемых должностей

По решению суда они будут находиться под домашним арестом.

В четверг, 29 июля, Печерский районный суд города Киева решил отстранить от должности и.о. председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений ( АРМА ) Виталия Сигидина и его заместителя Владимира Павленко. Об этом сообщает УП со ссылкой на решение суда.

Подозреваемых в присвоении около 400 тысяч долларов США руководителей государственного агентства, которое занимается активами, добытыми преступным путем, этим же решением суда отправили под домашний арест.

Накануне такую же меру пресечения назначил суд для еще одного фигуранта дела — начальника управления менеджмента активов АРМА Вахтанга Бочоришвили.

По данным СБУ, руководство АРМА вступило в сговор и незаконно завладело $ 395 тыс, которые находились под контролем учреждения. На эти средства был наложен арест судом, их передали на хранение в АРМА. Однако, вместо этого, руководители АРМА вступили в преступный сговор с частными адвокатами и незаконно перевели деньги на банковский счет подставного лица.

По информации УП, речь идет о 400 тысяч долларов, арестованных Национальной полицией как "воровский общак".

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Подозрение в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 УК Украины) объявлено шести лицам, среди которых — трое руководителей АРМА, двое адвокатов и подставное лицо, на которое перевели средства.

Напомним, в начале июня неизвестные совершили несколько выстрелов в сторону заместителя председателя Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА) Владимира Павленко.

Сотрудники СБУ задержали организаторов нападения.

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