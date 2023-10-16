Руководителя Одесского управления НАБУ отстранили от работы – какая причина

Владимир Деулин был отстранен от исполнения обязанностей.
Главу Одесского территориального управления Национального антикоррупционного бюро (НАБУ Владимира Деулина отстранили от исполнения обязанностей, после того как 13 октября он посетил университет "Одесская юридическая академия" и получил награду от его президента Сергея Кивалова. Он не будет исполнять должностные обязанности, пока продолжается проверка.
Об этом 16 октября сообщила пресс-служба НАБУ.
"По факту участия директора Одесского территориального управления Национального бюро Владимира Деулина в мероприятии по случаю Дня юриста, которое проходило в стенах Национального университета "Одесская юридическая академия", и получение им награды от ректора этого вуза начата служебная проверка", — говорится в сообщении.
Владимир Деулин возглавляет Одесское территориальное управление Национального антикоррупционного бюро Украины с 2017 года.
По данным СМИ, в октябре 2023 года Деулин принимал участие в мероприятии по случаю Дня юриста, который проходил в Национальном университете "Одесская юридическая академия", где получил награду от президента этого вуза — экс-регионала и пророссийского политика Сергея Кивалова, фигурирующего в уголовных делах о подкупе судей, которие ведет НАБУ.
Напомним, во Львовской области назначили нового главу ТЦК — кто занял должность.
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