Руководителя Одесского управления НАБУ отстранили от работы – какая причина

Главу Одесского территориального управления Национального антикоррупционного бюро (НАБУ Владимира Деулина отстранили от исполнения обязанностей, после того как 13 октября он посетил университет "Одесская юридическая академия" и получил награду от его президента Сергея Кивалова. Он не будет исполнять должностные обязанности, пока продолжается проверка.

Об этом 16 октября сообщила пресс-служба НАБУ.

"По факту участия директора Одесского территориального управления Национального бюро Владимира Деулина в мероприятии по случаю Дня юриста, которое проходило в стенах Национального университета "Одесская юридическая академия", и получение им награды от ректора этого вуза начата служебная проверка", — говорится в сообщении.

Владимир Деулин возглавляет Одесское территориальное управление Национального антикоррупционного бюро Украины с 2017 года.

По данным СМИ, в октябре 2023 года Деулин принимал участие в мероприятии по случаю Дня юриста, который проходил в Национальном университете "Одесская юридическая академия", где получил награду от президента этого вуза — экс-регионала и пророссийского политика Сергея Кивалова, фигурирующего в уголовных делах о подкупе судей, которие ведет НАБУ.

Напомним, во Львовской области назначили нового главу ТЦК — кто занял должность.

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