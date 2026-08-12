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Руководителя Закарпатского ТЦК отстранили: Лубинец раскрыл подробности
Руководитель Закарпатского ТЦК официально отстранен после выявления нарушений.
Руководитель Закарпатского ТЦК официально отстранен по решению руководства ВСУ.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Руководителя Закарпатского ТЦК отстранили: что известно
По его словам, офис омбудсмена неоднократно фиксировал нарушение прав человека и коррупционные риски в деятельности руководителя Закарпатского ОТЦК и СП. Об этом открыто говорили, направляли официальные реагирования и потребовали прекратить нарушение.
«Но вместо того чтобы исправить проблему, решили бороться с теми, кто на нее указывал. Сначала — попытки замолчать выявленные факты. Когда это не сработало — информационное давление и даже намерения состряпать уголовные производства против моих сотрудников, которые эти нарушения выявляли. Но это не сработало», — отметил Дмитрий Лубинец.
Омбудсмен отметил, что дело не только в одной кадровой смене. По его мнению, такая ситуация произошла потому, что годами не было нормального контроля, а проблемы в системе ТЦК просто игнорировали.
Он также добавил, что бывшее руководство Минобороны должно было реагировать на это гораздо раньше. В то же время омбудсмен отметил, что есть конкретный результат — приказ об отстранении должностного лица и на проблему отреагировали без промедлений.
В заключение омбудсмен подчеркнул, когда о проблемах открыто говорят, а ответственные органы быстро реагируют вместо того, чтобы хоронить их, это дает реальный результат и защищает права людей.
Скандал с Закарпатским ТЦК — последние новости
Напомним, ранее Дмитрий Лубинец заявил о многочисленных нарушениях прав человека в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Закарпатье. Он анонсировал обращение в правоохранительные органы с требованием провести масштабную проверку.
Сообщалось, что работник ТЦК в Закарпатье приковал мужчину наручниками к лестнице на всю ночь, чтобы тот остался на территории мобилизационного пункта.
К тому же, в Закарпатье могли мобилизовать военнообязанных, которые имели отсрочки. Лубинец заявил, что в одном из районных ТЦК людям якобы блокировали выход, а отсрочки отменяли путем внесения ложных данных в государственную систему.