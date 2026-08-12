Руководителя Закарпатского ТЦК отстранили: Лубинец раскрыл подробности

Дмитрий Лубинец

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Руководитель Закарпатского ТЦК официально отстранен по решению руководства ВСУ.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Руководителя Закарпатского ТЦК отстранили: что известно

По его словам, офис омбудсмена неоднократно фиксировал нарушение прав человека и коррупционные риски в деятельности руководителя Закарпатского ОТЦК и СП. Об этом открыто говорили, направляли официальные реагирования и потребовали прекратить нарушение.

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«Но вместо того чтобы исправить проблему, решили бороться с теми, кто на нее указывал. Сначала — попытки замолчать выявленные факты. Когда это не сработало — информационное давление и даже намерения состряпать уголовные производства против моих сотрудников, которые эти нарушения выявляли. Но это не сработало», — отметил Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен отметил, что дело не только в одной кадровой смене. По его мнению, такая ситуация произошла потому, что годами не было нормального контроля, а проблемы в системе ТЦК просто игнорировали.

Он также добавил, что бывшее руководство Минобороны должно было реагировать на это гораздо раньше. В то же время омбудсмен отметил, что есть конкретный результат — приказ об отстранении должностного лица и на проблему отреагировали без промедлений.

В заключение омбудсмен подчеркнул, когда о проблемах открыто говорят, а ответственные органы быстро реагируют вместо того, чтобы хоронить их, это дает реальный результат и защищает права людей.

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Скандал с Закарпатским ТЦК — последние новости

Напомним, ранее Дмитрий Лубинец заявил о многочисленных нарушениях прав человека в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Закарпатье. Он анонсировал обращение в правоохранительные органы с требованием провести масштабную проверку.

Сообщалось, что работник ТЦК в Закарпатье приковал мужчину наручниками к лестнице на всю ночь, чтобы тот остался на территории мобилизационного пункта.

К тому же, в Закарпатье могли мобилизовать военнообязанных, которые имели отсрочки. Лубинец заявил, что в одном из районных ТЦК людям якобы блокировали выход, а отсрочки отменяли путем внесения ложных данных в государственную систему.

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