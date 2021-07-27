Руководство АРМА поймали на присвоении $400 тысяч: вступили в сговор и подделали решение суда

Руководство АРМА поймали на присвоении $400 тысяч: вступили в сговор и подделали решение суда

Шестерым лицам объявили подозрение о совершении преступления в составе организованной преступной группы.

Служба безопасности Украины разоблачила преступную схему в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Об этом сообщают пресс-службы СБУ и ГБР.

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По данным СБУ, руководство АРМА вступило в сговор и незаконно завладело $ 395 тыс, которые находились под контролем учреждения. На эти средства был наложен арест судом, их передали на хранение в АРМА. Однако, вместо этого, руководство АРМА вступило в преступный сговор с частными адвокатами и незаконно перевели деньги на банковский счет подставного лица.

Средства вывели на основании заведомо поддельного решения Печерского суда Киева, отмечают в СБУ.

Во время обысков по местам работы и фактического проживания должностных лиц АРМА изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факт противоправного завладения средствами.

Проведены временные доступы и раскрыта банковская тайна касательно движения этих $395 тыс. Также проведен анализ телефонных соединений должностных лиц АРМА и других причастных. В результате подтверждены факты контактов и личных встреч в периоды времени, которые имеют значение для уголовного производства.

Сейчас 6 лицам объявлено подозрение о совершении преступления в составе организованной преступной группы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Напомним, 1 апреля следователи СБУ и ГБР проводили обыски в центральном офисе агентства и в квартирах руководителей АРМА. Из фондов учреждения исчезли одиннадцать миллионов гривен.

Новости Украины: из фондов АРМА исчезло 11 миллионов гривен

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