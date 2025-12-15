Покровск

Партизаны по группировке войск «Центр» сообщают, что высшее политическое руководство РФ серьезно давит на российский Генштаб. Все из-за неспособности главы ведомства Валерия Герасимова обеспечить выполнение ключевых стратегических задач — взятие Купянской и Покровско-Мирноградской агломерации в ранее поставленные сроки.

Об этом сообщают агенты движения "АТЕШ".

Что происходит

По данным «АТЕШ», возвращающиеся из командировок в Генштаб офицеры фиксируют хаос в кабинетах главного органа военного управления РФ. Да, генералы открыто обсуждают жесткий разнос, который им устроили «с самого верха».

Можно заключить, что военно-политическое руководство РФ, вероятно, прекрасно понимает реальную ситуацию на фронте, несмотря на публичные заявления о якобы давно захваченных украинских населенных пунктах.

«Пытаясь подогнать ситуацию на поле боя под свои доклады и заявления политиков, командование Генштаба, под сильным давлением, бросает в атаки огромные волны своих солдат, игнорируя рекордные в последнее время потери», — завершили в движении.

Ранее речь шла о том, что Россия потеряла темп наступления в Покровске. Впрочем, россияне все равно заявляют о «захвате» города, пытаясь выдать желаемое за действительное. Бойцы ВСУ акцентируют внимание: враждебные информационные вбросы работают только для тех, кто полагается на телевизор.

«Покровск – только название на карте для пропаганды», – говорится в сообщении 7 корпуса ДШУ.