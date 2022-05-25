Руководство РФ возвращает своих солдат домой в гробу, либо с ранением: показания пленных

Руководство РФ возвращает своих солдат домой в гробу, либо с ранением: показания пленных

Российские военные пленные рассказали, как их обманывает их руководство и не разрешает разрывать контракты, чтобы вырваться с войны в Украине и вернуться обратно в РФ.

Так, по словам оккупантов, их руководство возвращает своих солдат домой либо в гробу, либо с ранением.

Свидетельства военных РФ обнародовала Служба безопасности Украины сегодня, 25 мая.

"Вырваться с войны в Украине другим способом захватчики могут только через плен. Поэтому сейчас сдаются еще охотнее, чем в первые недели", — говорят в СБУ.

Об этом свидетельствуют и самые плененные российские оккупанты.

"Хотели уйти из части своим ходом. Разорвать договор, одним словом. На что командир нам ответил, что поедем только "двухсотыми" или "трехсотыми". Если мы попытаемся сбежать, то все будет заминировано. И по нас будут стрелять наши же посты", – рассказывают российские солдаты.

Эти оккупанты попали в плен после контрнаступления ВСУ на Харьковщине, когда украинские бойцы взяли их в кольцо.

Сейчас с ними работают следователи СБУ, а сами захватчики рады, что сохранили свою жизнь, говорят в спецслужбе.

"Для тех россиян, кто тоже хочет остаться в живых, напоминаем телефон, специально созданный для таких случаев: 2402. Он доступен для украинских и российских операторов", — отметили в СБУ.

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