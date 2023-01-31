Руководство Житомирской таможни "погорело" на коррупционных схемах ввоза автомобилей скорой

СБУ и ГБР разоблачили коррупционную схему на Житомирской таможне – механизм заключался в незаконном ввозе в Украину иностранных автомобилей скорой помощи. Противоправная деятельность дельцов нанесла государственному бюджету ущерб более чем в 20 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации следствия, преступную схему наладили руководители одного из таможенных постов области – они помогали импортировать иностранные "скорые" без уплаты установленных таможенных платежей.

Как работала схема

Осенью 2020 года представители столичной компании-импортера переправили в Украину 26 автомобилей медпомощи и оформили их хранение в режиме "таможенный склад".

Эта норма предусматривает пребывание транспортного средства на территории таможенных логистических центров без уплаты налогов и сборов в течение одного года. По истечении этого срока авто должны растаможить с перечислением соответствующих платежей в госбюджет или вернуть в страну-экспортер.



Впрочем, таможенники "договорились" с коммерсантами совершить фиктивный реэкспорт "скорых" для искусственного продления срока их безвозмездного пребывания в Украине.

Чиновники проводили по документам так называемый "повторный заезд" через границу, но на самом деле иностранные транспортные средства оставались на таможенном складе Житомирской области.

"За это время коммерсанты искали покупателей на импортируемый товар и реализовывали его после растаможки по "минимальной" ставке. Для этого вносили в таможенные декларации искусственно заниженную стоимость зарубежных авто, а таможенники "не замечали" это несоответствие с реальной суммой", — говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств заместителю начальника таможенного поста и руководителю отдела таможенного оформления поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Более 20 автомобилей скорой помощи с полным медицинским оборудованием, на которые был наложен арест, передано на нужды Вооруженным силам Украины.

Напомним, СБУ задержала депутата запрещенного ОПЗЖ, работавшего на российскую разведку в восточных регионах Украины, и "сливал" данные о дислокации подразделений Сил обороны на территории Бахмутского района.

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