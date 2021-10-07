Руководству "Укрэксимбанка" вручили подозрение по делу о нападении на журналистов "Схем"

Руководству "Укрэксимбанка" вручили подозрение по делу о нападении на журналистов "Схем"

Чиновникам инкриминируют препятствование работе журналистов.

Полицейские вручили сообщение о подозрении руководству "Укрэксимбанка" в препятствовании профессиональной деятельности журналистов "Схем", на которых напали во время интервью с главой правления банка Евгением Мецгером.

Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Как отмечается, 7 октября полицейские и работники прокуратуры вручили подозрение двум должностным лицам банка. В полиции имен не назвали, но, по информации УП, говорится, якобы о главе "Укрэксимбанка" Евгение Мецгере.

Также правоохранители изучают участие третьего лица, действия которого зафиксированы на видео, которое обнародовано журналистами, и причастность других лиц. По результатам проверки их действиям будет дана соответствующая правовая квалификация.

По факту нападения на журналистов начато уголовное производство по ч. 1 и ч. 3 ст. 171 УК — препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Работникам "Укрэксимбанка" грозит штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, журналисты "Схем" заявили о нападении во время интервью с председателем правления государственного "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером.

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