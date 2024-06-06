Руку Зеленского пытался поцеловать ветеран Второй мировой войны (видео)

Случилось это после того, как ветеран услышал, что это – президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский во Франции встретился с ветераном второй мировой войны. Произошло это во время памятной церемонии к 80-летию высадки западных союзников в Нормандии.

Об этом сообщает Global News.

Ветеран Второй мировой войны увидел Владимира Зеленского и даже попытался поцеловать его руку. Президент же склонился перед мужем и обнял его. Случилось это после того, как ветеран услышал, что это – президент Украины.

Кроме того, мужчина сказал, что Зеленский – это "спаситель народа". После чего они вдвоем еще некоторое время пообщались, а их разговор транслировали на большом экране, установленном на территории, где проходили памятные события.

Ветеран Второй мировой войны пытался поцеловать руку Зеленского

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прилетели 6 июня во Францию. Глава государства сообщил, что впереди у него важные мероприятия и встречи.

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