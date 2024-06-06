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Руку Зеленского пытался поцеловать ветеран Второй мировой войны (видео)

Руку Зеленского пытался поцеловать ветеран Второй мировой войны (видео)

Владимир Зеленский. / Фото: press-centr.com

Случилось это после того, как ветеран услышал, что это – президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский во Франции встретился с ветераном второй мировой войны. Произошло это во время памятной церемонии к 80-летию высадки западных союзников в Нормандии.

Об этом сообщает Global News.

Ветеран Второй мировой войны увидел Владимира Зеленского и даже попытался поцеловать его руку. Президент же склонился перед мужем и обнял его. Случилось это после того, как ветеран услышал, что это – президент Украины.

Кроме того, мужчина сказал, что Зеленский – это "спаситель народа". После чего они вдвоем еще некоторое время пообщались, а их разговор транслировали на большом экране, установленном на территории, где проходили памятные события.

Ветеран Второй мировой войны пытался поцеловать руку Зеленского

Ветеран Второй мировой войны пытался поцеловать руку Зеленского

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прилетели 6 июня во Францию. Глава государства сообщил, что впереди у него важные мероприятия и встречи.

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