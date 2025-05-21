Руль в руках ребенка: в Черкасской области поездка на квадроцикле закончилась трагедией

Квадроцикл / © Поліція Чернігівської області

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В Черкасской области будут судить женщину, которая позволила 12-летней дочери управлять квадроциклом. Во время поездки ребенок травмировал 11-летнего пассажира — парень попал под колесо транспортного средства и получил травмы средней тяжести.

Об этом сообщили в Черкасской областной прокуратуре.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года в селе Чернявка.

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По данным следствия, после уроков девочка ехала со школьником-пассажиром. Чтобы избежать столкновения с препятствием, она резко затормозила — в результате пассажир выпал, а транспортное средство наехало ему на ногу. Пострадавший госпитализирован.

Обвинение уже направлено в суд. Матери грозит наказание: от штрафа до пяти лет лишения свободы. Также ему могут запретить занимать должности, связанные с ответственностью за эксплуатацию транспорта.

Напомним, в Запорожье в суд направлен обвинительный акт в отношении адвоката и его супруги, бывшей работницы правоохранительного органа, организовавших целую схему «дезертирства под ключ» для военнослужащих.