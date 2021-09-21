"Рули молча, холуй": в Харькове нетрезвые "будущие прокурорши" не заплатили за такси и стали звездами Сети (видео)

"Рули молча, холуй": в Харькове нетрезвые "будущие прокурорши" не заплатили за такси и стали звездами Сети (видео)

Пассажирки отказались платить таксисту 76 гривен за проезд.

В Харькове две девушки попали в скандал и стали звездами Сети из-за того, что вызвали такси, а когда добрались до места назначения, отказались платить. Таксист записал их на видео и сделал известными.

Видео конфликта между водителем такси и студентками выложили в "Жить в Харькове".

По словам таксиста, одна из девушек сказала: "Рули молча холуй". Когда таксист включил камеру, пассажирки начали "давать заднюю".

Судя по разговору таксиста и девушек — они отказались платить ему 76 гривен за проезд.

Во время разговора выяснилось, что пассажирки — будущие прокуроры. Одна из них в свою очередь начала снимать таксиста, другая — пыталась "разрулить" ситуацию.

Чем закончился конфликт, неизвестно, но то, что теперь пассажиры — халявщицы стали известными — факт.

В Сети пользователи высказали мнения по поводу увиденного:

Цена стыда 76 гривен.

Нет, 76 гривен — это цена воспитания.

У водителя железные нервы.

Камера вообще очень полезная штука.

Напомним, что в Запорожье супруги обвинило в расизме таксиста. По словам пары, водитель отказался их везти, потому что муж темнокожий. Водитель такси обвинения отвергает, мол, никого не оскорблял и его не так поняли.

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