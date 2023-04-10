Румын и украинка пытались незаконно вывезти старинные книги (фото)

В пункте пропуска "Ужгород" пограничники обнаружили старопечатные издания, которые пытались незаконно вывезти из Украины румын и жительница Закарпатья.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

"Пограничники Чопского отряда совместно с сотрудниками таможни помешали попытке незаконного вывоза за границу двух старинных книг, одна из которых украинского, а другая – иностранного издательства", – говорится в сообщении.

Старопечатные издания на религиозную тематику обнаружили во время осмотра легкового автомобиля "Mercedes" чешской регистрации, которым в Словакию направлялся гражданин Румынии вместе с гражданкой Украины.

Книги "Жития Святых", датированную 1906 годом, и "Правила Божественного причастия", датированную 1900 годом, обнаружили в багажном отсеке транспортного средства среди вещей женщины.

В настоящее время издания изъяли, их историческую и культурную ценность установят эксперты.

Напомним, в церкви на Волыни нашли икону XVIII века, которую хоронили в простынях на шкафу.

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