Румыния не пропускает автомобили на границе с Буковиной: что произошло

На КПП "Порубное" в очереди стоят ориентировочно 400 грузовиков.

Румыния временно прекратила оформление грузовиков из-за пункта пропуска "Порубное" в Черновицкой области. Пограничники также не пропускают легковые автомобили.

Об этом в комментарии "Общественному" рассказал старший офицер пресс-службы Черновицкого пограничного отряда Константин Лесник.

Из-за снежных заносов румынская дорожная полиция запретила проезд легковых автомобилей из КПП "Дьяковцы" и "Красноильск", которые едут в направлении Сучавы и Сиреты.

"Пешие переходы работают. Легковые автомобили оформляют обе стороны, но когда водители выезжают за пределы пункта пропуска, дорожная полиция Румынии их останавливает из-за осложненного движения", — сообщил Лесник.

Пропуск автомобилей приостановлен до тех пор, пока румыны не очистят автомобильные пути от снега. По словам Лесника, это может занять до пяти часов.

К слову, на КПП "Порубное" в очереди стоят ориентировочно 400 грузовиков. Очередей из легковых автомобилей и пешеходов ни на одном пункте пропуска нет.

Как сообщалось, на утро 6 апреля перед КПП с соседними государствами на выезд из Украины образовались очереди. Там стоят и легковые автомобили, и автобусы. Самые большие очереди зафиксированы на границе с Польшей. В пунктах пропуска на молдавском направлении очередей нет.

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