Румыния отреагировала на атаку российских войск на Одессу
Румыния поднимала истребители на фоне атаки РФ по Одесской области.
В ночь на 26 декабря во время российской атаки на Одесскую область дронами соседняя Румыния поднимала истребители F-16.
Об этом сообщило Министерство обороны Румынии.
В 01:05 два истребителя F-16, базировавшихся на 86-й авиабазе в Фетеште, были подняты в воздух для наблюдения за ситуацией в воздушном пространстве пограничной зоны с Украиной, на севере уезда Тульча.
«Система воздушного наблюдения Министерства нацобороны обнаружила группы беспилотников, запущенных Российской Федерацией в сторону украинских портов на Дунае», — говорится в сообщении.
В 01:23 ночи население северной части уезда Тульча получило уведомление о воздушной тревоге.
Отмечается, что во время миссии истребители не зафиксировали вторжений в национальном воздушном пространстве. Самолеты вернулись на базу и приземлились в 03:15.
Как сообщалось, этой ночью РФ снова атаковала Одессу. Под прицелом находился объект инфраструктуры. и. В результате попадания БпЛА произошло возгорание. По данным властей, погибших и пострадавших нет.
Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба сообщил, что оккупанты в течение ночи наносили удары по портам Одесщины. Из-за попадания дронов повреждены элеваторы, склады гражданских предприятий, баржа, суда под флагами Словакии и Республики Палау.