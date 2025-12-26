ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
448
Время на прочтение
1 мин

Румыния отреагировала на атаку российских войск на Одессу

Румыния поднимала истребители на фоне атаки РФ по Одесской области.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Истребитель.

Истребитель / © Getty Images

В ночь на 26 декабря во время российской атаки на Одесскую область дронами соседняя Румыния поднимала истребители F-16.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии.

В 01:05 два истребителя F-16, базировавшихся на 86-й авиабазе в Фетеште, были подняты в воздух для наблюдения за ситуацией в воздушном пространстве пограничной зоны с Украиной, на севере уезда Тульча.

«Система воздушного наблюдения Министерства нацобороны обнаружила группы беспилотников, запущенных Российской Федерацией в сторону украинских портов на Дунае», — говорится в сообщении.

В 01:23 ночи население северной части уезда Тульча получило уведомление о воздушной тревоге.

Отмечается, что во время миссии истребители не зафиксировали вторжений в национальном воздушном пространстве. Самолеты вернулись на базу и приземлились в 03:15.

Как сообщалось, этой ночью РФ снова атаковала Одессу. Под прицелом находился объект инфраструктуры. и. В результате попадания БпЛА произошло возгорание. По данным властей, погибших и пострадавших нет.

Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба сообщил, что оккупанты в течение ночи наносили удары по портам Одесщины. Из-за попадания дронов повреждены элеваторы, склады гражданских предприятий, баржа, суда под флагами Словакии и Республики Палау.

Дата публикации
Количество просмотров
448
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie