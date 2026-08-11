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- Украина
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Румыния показала "самую умную" ракету, но в Defence Express поставили под сомнение громкое заявление (видео)
Крылатая румынская ракета Sahara базируется на многолетней технологии искусственного интеллекта Nemesis, однако эксперты отмечают, что интеграция ИИ в те или иные образцы вооружения является распространенной практикой.
Румынская компания Oves Enterprise заявила об успешном испытании своей крылатой ракеты Sahara и назвала ее «самой умной» в мире.
Об этом сообщила компания на официальной странице на платформе X и показала крылатую ракету.
«Наша цель: создать самую умную крылатую ракету в мире, базирующуюся на многолетней технологии искусственного интеллекта Nemesis. Важная веха для нашей команды. И мы только начинаем», — говорится в сообщении.
Анализ ракеты от Defence Express: есть нюанс, действительно ли она «самая умная» в мире
Эксперты Defence Express сравнили характеристики этой ракеты и других и заявили, что по своим тактико-техническим характеристикам это изделие, скорее, можно условно назвать middlestrike-дроном. Хотя, на первый взгляд, ее можно отнести к современному классу дальнобойного вооружения.
Согласно открытой информации, ее масса составляет всего 55 кг, боевая часть — 10 кг, а дальность полета — 200 км.
«Поэтому выбор танка как цели в презентационном видео этого изделия не удивляет, хотя перечень объектов, для поражения которых могут использоваться Sahara, конечно, значительно шире — это системы ПВО, склады с боеприпасами или склады ГСМ, системы связи и т.п.», — отмечают аналитики.
Впрочем, военные эксперты подчеркивают, что Sahara не является единственной в мире крылатой ракетой со столь маленькой боевой частью. Они упомянули крылатую ракету Red Wolf, несущую до 10 кг взрывчатки, или Barracuda, которая в одном из вариантов имеет БЧ всего лишь 18 кг.
Разработчики планируют увеличить дальность полета до 500-600 км и 900-1100 км. Поэтому, вероятно, новые варианты будут иметь более мощную боевую часть, считают в Defence Express.
Также аналитики не понимают, что именно может сделать Sahara «самой умной» крылатой ракетой. Вероятно, из-за искусственного интеллекта Nemesis AI, однако «сегодня интеграция ИИ в те или иные образцы вооружения становится распространенной практикой, и крылатые ракеты не являются исключением».
Украинская баллистика — последние новости
Напомним, украинский производитель дронов и ракет Fire Point работает над проектом противоракетной обороны Freyja, который будет перехватывать баллистику России. К нему он привлек более десятка европейских оборонных компаний. Среди них — Eurosam, Leonardo, Thales и SAAB.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал необходимость уничтожать российские пусковые установки для уменьшения количества ракетных ударов по Украине и создание антибаллистики на фоне сокращения ракет-перехватчиков от партнеров.