Румыния показала "самую умную" ракету, но в Defence Express поставили под сомнение громкое заявление (видео)

Крылатая ракета Sahara. Фото: Defense Romania

Реклама

Румынская компания Oves Enterprise заявила об успешном испытании своей крылатой ракеты Sahara и назвала ее «самой умной» в мире.

Об этом сообщила компания на официальной странице на платформе X и показала крылатую ракету.

Реклама

«Наша цель: создать самую умную крылатую ракету в мире, базирующуюся на многолетней технологии искусственного интеллекта Nemesis. Важная веха для нашей команды. И мы только начинаем», — говорится в сообщении.

Реклама

Анализ ракеты от Defence Express: есть нюанс, действительно ли она «самая умная» в мире

Эксперты Defence Express сравнили характеристики этой ракеты и других и заявили, что по своим тактико-техническим характеристикам это изделие, скорее, можно условно назвать middlestrike-дроном. Хотя, на первый взгляд, ее можно отнести к современному классу дальнобойного вооружения.

Согласно открытой информации, ее масса составляет всего 55 кг, боевая часть — 10 кг, а дальность полета — 200 км.

«Поэтому выбор танка как цели в презентационном видео этого изделия не удивляет, хотя перечень объектов, для поражения которых могут использоваться Sahara, конечно, значительно шире — это системы ПВО, склады с боеприпасами или склады ГСМ, системы связи и т.п.», — отмечают аналитики.

Впрочем, военные эксперты подчеркивают, что Sahara не является единственной в мире крылатой ракетой со столь маленькой боевой частью. Они упомянули крылатую ракету Red Wolf, несущую до 10 кг взрывчатки, или Barracuda, которая в одном из вариантов имеет БЧ всего лишь 18 кг.

Реклама

Разработчики планируют увеличить дальность полета до 500-600 км и 900-1100 км. Поэтому, вероятно, новые варианты будут иметь более мощную боевую часть, считают в Defence Express.

Также аналитики не понимают, что именно может сделать Sahara «самой умной» крылатой ракетой. Вероятно, из-за искусственного интеллекта Nemesis AI, однако «сегодня интеграция ИИ в те или иные образцы вооружения становится распространенной практикой, и крылатые ракеты не являются исключением».

Украинская баллистика — последние новости

Напомним, украинский производитель дронов и ракет Fire Point работает над проектом противоракетной обороны Freyja, который будет перехватывать баллистику России. К нему он привлек более десятка европейских оборонных компаний. Среди них — Eurosam, Leonardo, Thales и SAAB.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал необходимость уничтожать российские пусковые установки для уменьшения количества ракетных ударов по Украине и создание антибаллистики на фоне сокращения ракет-перехватчиков от партнеров.

Реклама

Новости партнеров