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Румыния разворачивает авто из-за отсутствия одного документа: что нужно знать о новых правилах
Пограничники все чаще стали проверять документ о прохождении технического контроля (ОТК). Без этого сертификаты могут не впустить в Румынию.
На пограничных пунктах контроля Румынии изменились правила въезда в страну. Водители, планирующие свое путешествие на авто, должны показать официальное свидетельство о прохождении технического осмотра машины.
Об этом сообщают Новости.LIVE.
Без какого-либо документа не впустят в Румынию
Пограничники все чаще стали проверять документ о прохождении технического контроля (ОТК). Без этого сертификата, который является гарантией того, что автомобиль полностью исправен и не представляет опасности для других участников дорожного движения, могут не впустить в страну.
Выдать его может только аккредитованная СТО. Среди обязательного осмотра:
тормозов и рулевого механизма;
работы фар и габаритов;
экологичности выхлопных газов и т.п.
Какие документы необходимы для въезда в страну
Для пересечения украинско-румынской границы владельцам авто необходимо иметь:
биометрический загранпаспорт (или чистую визу);
регистрационные документы на автомобиль;
международную медицинскую страховку;
доказательства цели визита (например, ваучер на гостиницу или приглашение);
актуальный военно-учетный документ (для мужчин 18-60 лет);
нотариальную доверенность (если автомобиль принадлежит другому лицу).
Выезд украинцев за границу — последние новости:
Напомним, граждан Украины, планирующих заграничные поездки летом, предупредили о возможных больших очередях на пунктах пропуска. Поэтому в ГПСУ советуют планировать поездки на утренние часы в будние дни, поскольку в выходные количество путешественников увеличивается в разы.
А для украинцев в Германии подготовили долгожданные изменения. Правительство Германии официально упростило обмен водительских прав. Это позволит не только существенно упростить легализацию водительских документов, но и сэкономить много времени и сотни евро.