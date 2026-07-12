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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
257
Время на прочтение
2 мин

Румыния разворачивает авто из-за отсутствия одного документа: что нужно знать о новых правилах

Пограничники все чаще стали проверять документ о прохождении технического контроля (ОТК). Без этого сертификаты могут не впустить в Румынию.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Авто

Авто / © Unsplash

На пограничных пунктах контроля Румынии изменились правила въезда в страну. Водители, планирующие свое путешествие на авто, должны показать официальное свидетельство о прохождении технического осмотра машины.

Об этом сообщают Новости.LIVE.

Без какого-либо документа не впустят в Румынию

Пограничники все чаще стали проверять документ о прохождении технического контроля (ОТК). Без этого сертификата, который является гарантией того, что автомобиль полностью исправен и не представляет опасности для других участников дорожного движения, могут не впустить в страну.

Выдать его может только аккредитованная СТО. Среди обязательного осмотра:

  • тормозов и рулевого механизма;

  • работы фар и габаритов;

  • экологичности выхлопных газов и т.п.

Какие документы необходимы для въезда в страну

Для пересечения украинско-румынской границы владельцам авто необходимо иметь:

  • биометрический загранпаспорт (или чистую визу);

  • регистрационные документы на автомобиль;

  • международную медицинскую страховку;

  • доказательства цели визита (например, ваучер на гостиницу или приглашение);

  • актуальный военно-учетный документ (для мужчин 18-60 лет);

  • нотариальную доверенность (если автомобиль принадлежит другому лицу).

Выезд украинцев за границу — последние новости:

Напомним, граждан Украины, планирующих заграничные поездки летом, предупредили о возможных больших очередях на пунктах пропуска. Поэтому в ГПСУ советуют планировать поездки на утренние часы в будние дни, поскольку в выходные количество путешественников увеличивается в разы.

А для украинцев в Германии подготовили долгожданные изменения. Правительство Германии официально упростило обмен водительских прав. Это позволит не только существенно упростить легализацию водительских документов, но и сэкономить много времени и сотни евро.

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Дата публикации
Количество просмотров
257
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