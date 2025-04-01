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- Украина
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Румынские спасатели отыскали замерзавшего в горах украинца: его покинули товарищи
29-летний украинец чуть не умер от переохлаждения и истощения.
Румынские спасатели отыскали высокого в горах 29-летнего гражданина Украины, который не мог двигаться и чуть не погиб. Очевидно, речь идет об очередном убегающем от мобилизации уклонисте.
Об этом говорится на странице Salvamont Maramures в Фейсбуке.
Мужчина шел горами вместе с 4 другими украинцами. Поскольку он не мог больше дальше передвигаться самостоятельно, спутники оставили его одного в загоне для овец, без запасов пищи. Когда его нашли спасатели, он был крайне изнурен, что даже не слышал гул вертолета. Украинец жаловался боли в нижних конечностях от обморожения и не мог двигаться. Также у него была гипотермия.
Украинцу оказали первую помощь и тянули к автомобилю 4 километра пешком в специальном теплом мешке.
В общей сложности спасательная операция заняла 10 часов. Затем его забрали в местную румынскую больницу. По данным медиков, его состояние стабилизировалось и он чувствует себя лучше.
Ранее украинские пограничники спасли нарушителя, заблудившегося в горах и чуть не погибшего (фото).
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