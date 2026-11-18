На Южноукраинской АЭС зафиксировали подземные толчки / © Фото из открытых источников

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В ночь на 18 ноября в Румынии произошло землетрясение , которое почувствовали в ряде украинских регионов. Сейсмические волны дошли и до площадки Южной атомной электростанции.

Об этом сообщили в НАЭК «Энергоатом».

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Каково было влияние землетрясения на Южноукраинскую АЭС

По расчетам специалистов, сейсмическое влияние на площадке ПАЭС составило всего 1–2 балла. Это соответствует едва ощутимым колебаниям и не представляло угрозы для зданий и сооружений атомной электростанции.

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В "Энергоатоме" также напомнили, что все украинские АЭС оборудованы системами фиксации толчков земной коры. Главный центр специального контроля (ГЦСК) в режиме реального времени следит за сейсмической активностью в районах расположения атомных электростанций.

Какой силы было землетрясение в Румынии

Согласно сообщению "Энергоатома", магнитуда землетрясения составила 5,3.

Главный центр специального контроля зарегистрировал подземные толчки с магнитудой 5,6 на глубине 134 км. По данным центра, во многих населенных пунктах Украины их ощущали с интенсивностью 4-5 баллов по шкале MSK-64.

Землетрясения, которые испытывали в Украине

Ночные подземные колебания уже пугали украинцев раньше. В частности, 10 ноября жители Киева, Житомира, Днепра и Винницы сообщали о вибрации домов, самовольном открывании двери и осыпавшейся с потолка штукатурке. Однако тогда соответствующие службы не подтвердили, что это было землетрясение.

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Нынешние толчки связаны с сейсмически активной зоной Вранча в Румынии. По объяснению директора Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины Александра Кендзеры, там возникают глубокофокусные землетрясения на глубине 140-180 км, а сейсмические волны могут распространяться на значительные расстояния . Именно поэтому колебания испытывали в разных областях Украины, хотя до большинства территорий дошли только их отголоски.

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