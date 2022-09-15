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Рупор пропаганды на колесах: ВСУ затрофеили под Изюмом звуковещательную станцию рашистов (фото)

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Рупор пропаганды на колесах: ВСУ затрофеили под Изюмом звуковещательную станцию рашистов (фото)

Станция для звуковой речи ЗС-82 на базе БРДМ-2 захвачена под Изюмом.

Украинские военные на Харьковщине захватили станцию для звуковой речи рашистов.

Одно из средств для ведения пропаганды рашистов украинские бойцы "затрофеили" под Изюмом.

Об этом сообщили в Управлении стартегических коммуникаций ВСУ.

"Тоже очень интересный трофей. Трофейная звуковещательная станция ЗС-82 на базе БРДМ-2 захвачена под Изюмом", — говорится в сообщении.

Отметим, звуковещательная станция ЗС-82 на базе БРДМ-2 – одна из самых массовых звуковещательная систем российской армии на шасси бронемашины. Сами оккупанты такие системы называют "звуковками". Это одно из средств для ведения пропаганды в армии РФ. В качестве источника звука в этой установке используется военный магнитофон ВМ-85K. Дальность речи до 6 км.

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