Рупор пропаганды на колесах: ВСУ затрофеили под Изюмом звуковещательную станцию рашистов (фото)

Украинские военные на Харьковщине захватили станцию для звуковой речи рашистов.

Одно из средств для ведения пропаганды рашистов украинские бойцы "затрофеили" под Изюмом.

Об этом сообщили в Управлении стартегических коммуникаций ВСУ.

"Тоже очень интересный трофей. Трофейная звуковещательная станция ЗС-82 на базе БРДМ-2 захвачена под Изюмом", — говорится в сообщении.

Отметим, звуковещательная станция ЗС-82 на базе БРДМ-2 – одна из самых массовых звуковещательная систем российской армии на шасси бронемашины. Сами оккупанты такие системы называют "звуковками". Это одно из средств для ведения пропаганды в армии РФ. В качестве источника звука в этой установке используется военный магнитофон ВМ-85K. Дальность речи до 6 км.

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