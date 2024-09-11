Русификация населения на оккупированных территориях достигла критической точки – ЦНС

Людей запугивают лишением практически любых прав.
Российские захватчики хотят до конца 2024 года "паспортизировать" все местное население от 14 лет на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
В сообщении указывается, что среди работников предприятий, учреждений, организаций, оказавшихся в оккупации, началась жесткая информационная кампания.
"Людей запугивают лишением практически каких-либо прав. С начала 2025 года тех, кто не получил российский документ, будут вносить на спецучет и лишать права "иностранного гражданина", — говорится в сообщении.
В ЦНС заявили, что эта принудительная паспортизация является частью более широкой стратегии России по изменению демографического состава оккупированных территорий и попытки легитимировать контроль над украинскими землями.
"Жители временно захваченных территорий оказываются перед сложным выбором: либо подчиняться и потерять свою идентичность, либо отказаться и быть изолированными от общества, на своей родной земле. Такая политика кремля является очередным шагом в направлении насильственной русификации и ассимиляции украинцев", — заявили в ЦНС.
Напомним, ранее сообщалось, что на ТОТ кафиры будут отбирать жилье у тех, кто не принял российское гражданство.
Кроме того, мы ранее информировали, что Кремль принудительно отправляет молодежь из ТОТ в Курскую область для показательной поддержки.
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