Русификация населения на оккупированных территориях достигла критической точки – ЦНС

Российские захватчики хотят до конца 2024 года "паспортизировать" все местное население от 14 лет на временно оккупированных территориях Украины.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что среди работников предприятий, учреждений, организаций, оказавшихся в оккупации, началась жесткая информационная кампания.

"Людей запугивают лишением практически каких-либо прав. С начала 2025 года тех, кто не получил российский документ, будут вносить на спецучет и лишать права "иностранного гражданина", — говорится в сообщении.

В ЦНС заявили, что эта принудительная паспортизация является частью более широкой стратегии России по изменению демографического состава оккупированных территорий и попытки легитимировать контроль над украинскими землями.

"Жители временно захваченных территорий оказываются перед сложным выбором: либо подчиняться и потерять свою идентичность, либо отказаться и быть изолированными от общества, на своей родной земле. Такая политика кремля является очередным шагом в направлении насильственной русификации и ассимиляции украинцев", — заявили в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что на ТОТ кафиры будут отбирать жилье у тех, кто не принял российское гражданство.

Кроме того, мы ранее информировали, что Кремль принудительно отправляет молодежь из ТОТ в Курскую область для показательной поддержки.

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