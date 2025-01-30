Руслан Марцинкив объяснил, свое загадочное сообщение о вероятной угрозе жизни

По словам мэра Франковска, против него нет никакого уголовного дела.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив прокомментировал сообщение, в котором написал о вероятной угрозе своей жизни. Свое сообщение он назвал важным.

Об этом Марцинкив сказал во время прямого эфира, который провел вместе с секретарем горсовета Виктором Синишиным.

Он также упомянул поездки на восток, где были случаи угрозы его жизни, и последние события, связанные якобы с выполнением мобилизационных планов.

"Сразу говорю, что в случае чего Виктор Синишин и по закону, и, в конце концов, я ему доверяю, будет выполнять эти функции". Наша команда работает. И я никогда не принимал необдуманные решения", — объяснил Марцинков.

Также городской голова сообщил, что в настоящее время против него нет никакого уголовного дела.

Напомним, сегодня утром мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив написал загадочный пост на случай "если с ним что-нибудь произойдет". Впрочем, никаких деталей он не сообщил.

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