Петр Андрющенко рассказал о трансформации ультраправого движения в захваченном Мариуполе и к чему это может привести.

Во временно оккупированном Мариуполе работает "Русская дружина", так называемая националистическая организация, которая должна "защитить" "русских людей". На самом деле "Русская дружина" – это трансформация ультраправого движения.

Об этом 24 канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что организаторы движения попытаются консолидировать ультраправые силы в Мариуполе. Также их цель – разжечь рознь среди горожан. Впоследствии это может привести к более глубоким конфликтам в обществе, которые выплеснутся на улицы.

Руководителем этого движения стал мариуполец Денис Стечкин, который на самом деле является "мелким уголовником", который с начала полномасштабной войны бежал в оккупированный Крым, а затем вернулся в Мариуполь, чтобы проводить провокации.

По словам Андрющенко, в городе формируется ультранационалистическое движение, которое не только должно стать источником мобилизации, но и борьбы с украинцами.

Создание этой организации является частью крупного плана России по переселению украинцев из Мариуполя.

"Начнутся конфликты на улицах, будут выбивать мигрантов, которых много в Мариуполе. Все это приведет к взрыву репрессий, насилию. У наших людей нет другого выбора, чем выезжать из Мариуполя, покинул свои дома", – рассказал Андрущенко.

Таким образом формируется нарратив для людей: или ты с нами, или против нас. Создается очередное "сито" для украинцев, которые должны либо стать "русскими", либо решать, где им жить дальше.

Тем временем в России судят 25-летнюю девушку из Мариуполя, которую обвиняют в "терроризме" по ее фамилии. Ирину Навальную считали родственницей известного российского оппозиционера, а затем обвинили в сговоре с украинской спецслужбой.

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