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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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850
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Российский дрон попал в общежитие: появились первые подробности и фото

Российский беспилотник врезался в верхние этажи общежития в Сумах. В здании выбиты окна.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Беспилотник.

Беспилотник. / © ТСН.ua

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В ночь на 12 июня Сумы находились под атакой российских беспилотников. Дроны нанесли удар по общежитию в областном центре. Обошлось без травмированных.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«В Суммах россияне нанесли удар БпЛА по общежитию на уровне Шестого этажа. Информация о травмированных не поступала», — говорится в сообщении.

В результате атаки в здании выбиты окна.

Фото последствий атаки РФ на Сумы

В Суммах россияне нанесли удар БпЛА по общежитию.

В Суммах россияне нанесли удар БпЛА по общежитию.

В Суммах россияне нанесли удар БпЛА по общежитию.

В Суммах россияне нанесли удар БпЛА по общежитию.

В Суммах россияне нанесли удар БпЛА по общежитию.

В Суммах россияне нанесли удар БпЛА по общежитию.

Атака РФ на Сумщину 12 июня — что известно

Российские дроны атаковали объект гражданской инфраструктуры в Шосткинской громаде. В результате обстрелов значительных разрушений и повреждений получило трехэтажное нежилое здание. Погибла 44-летняя женщина.

В «Укрзализныце» сообщили, что в регионе Россия ударила «Шахедами» по железной дороге. Оккупанты направили «Шахеды» на станции, вокзалы, посты электрической сигнализации, подстанции. Погибла работница «УЗ».

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Дата публикации
Количество просмотров
850
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