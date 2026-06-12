- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 850
- Время на прочтение
- 1 мин
Российский дрон попал в общежитие: появились первые подробности и фото
Российский беспилотник врезался в верхние этажи общежития в Сумах. В здании выбиты окна.
В ночь на 12 июня Сумы находились под атакой российских беспилотников. Дроны нанесли удар по общежитию в областном центре. Обошлось без травмированных.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
«В Суммах россияне нанесли удар БпЛА по общежитию на уровне Шестого этажа. Информация о травмированных не поступала», — говорится в сообщении.
В результате атаки в здании выбиты окна.
Фото последствий атаки РФ на Сумы
Атака РФ на Сумщину 12 июня — что известно
Российские дроны атаковали объект гражданской инфраструктуры в Шосткинской громаде. В результате обстрелов значительных разрушений и повреждений получило трехэтажное нежилое здание. Погибла 44-летняя женщина.
В «Укрзализныце» сообщили, что в регионе Россия ударила «Шахедами» по железной дороге. Оккупанты направили «Шахеды» на станции, вокзалы, посты электрической сигнализации, подстанции. Погибла работница «УЗ».