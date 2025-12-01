"Русский Львов": Портников раскрыл жуткие планы Путина на Украину

Виталий Портников / © ТСН.ua

Украинский публицист Виталий Портников считает, что целью Путина в войне против Украины является «исчезновение украинцев» с территорий, которые он считает «российскими». Речь идет обо всей Украине.

Об этом он сказал в интервью на ютуб-канале «Кулуары Забелиной»

Портников отметил, что украинцы никогда не могли сосуществовать в составе РФ.

«Путин и российские шовинисты XX века сделали реальный вывод из ошибок Российской империи и Советского союза. Российские империя, Советский союз готовы были оставить украинцев на украинских землях в обмен на кажущуюся лояльность. Но как только происходил кризис в Российской империи или Советском союзе, украинцы сразу же искали возможности к свободе и таким образом полностью разрушали весь имперский организм. Для того, чтобы империя была здоровой, этого не происходило, украинцы должны исчезнуть с территории, которую россияне считают российской», — сказал он.

Публицист отметил, что Путин хочет, чтобы вся территория Украины стала «русской».

«Как вы понимаете, эта территория, она буквально охватывает все, что вы видите на географических картах. Во время Первой мировой войны русские поэты писали вдохновенные, стихи о том, что „мы вернулись в русский Львов, теперь это уже не чужой Лемберг, а древний город Владимира“. Это же все публиковалось в газетах Российской империи, не Советского союза. Потом они решили, что лучше создадут украинскую декорацию и можно будет самих украинцев как-то успокоить. Но это, опять таки, с точки зрения Путина была ошибка, потому что Украина в первый уже момент взяла и вышла из состава СРСР», — сказал он.

