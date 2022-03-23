"Русский мир" — это смерть маленьких деток": снаряд оккупантов попал в многоэтажку в Рубежном

"Русский мир" — это смерть маленьких деток": снаряд оккупантов попал в многоэтажку в Рубежном

В результате удара армии РФ погибли двое детей.

В Рубежном Луганской области российский снаряд попал в многоэтажку.

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

Оккупанты страны-агрессора около 20:00 22 марта ударили по многоэтажке в Рубежном. Снаряд разорвался на пятом этаже. Прибывшие на место траедии спасатели нашли троих погибших: двое из них дети.

Враг не останавливается и продолжает упорно целить по мирным жителям. Сегодня еще раз мир узнает, что так называемый "русский мир" – это смерть маленьких детишек", — подчеркнул глава ОВА.

По словам Гайдая, российская армия постепенно занимается уничтожением инфраструктурных объектов Луганской области: в последние дни россияне избивают по предприятиям прицельно, почти безошибочно. Накануне произошло возгорание предприятия и учебного заведения в Рубежном. Кроме того, пожары возникли в пяти жилых домах в Кременной и трех в Рубежном.

"Поэтому будьте очень внимательны: если встречаете на улице человека, похожего на наводчика или корректировщика, — сообщайте в полицию или военным. Ваша смелость спасет жизнь многих", — призывает Сергей Гайдай.

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