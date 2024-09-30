"Русский не запрещен": в лицее в Винницкой области разразился скандал из-за карты, напечатанной на языке врага

В полиграфии заявили, что украинское законодательство не запрещает русский язык.
В Агрономиченском лицее в Винницкой области напечатали новые дневники с картой мира на русском языке. Родители и дети считают это недопустимым, особенно во время полномасштабного вторжения России.
Об этом пишет местный портал 20 минут.
Директор лицея Наталья Ануфриева рассказала, что дневники заказали впервые за несколько лет. Предыдущие годы их не использовали из-за того, что преимущественно учащиеся обучались онлайн. По ее словам, напечатали немногим более 600 экземпляров.
"Мы заказывали конкретные страницы: об истории школы, отдельную колонку для самооценки учеников, страницы "будь заметным на дороге", ударение слов, речевые нормы, безопасный интернет, случаи буллинга, как действовать родителям и детям, много таблиц по физике и математике, а также выдержки из законов. Мы смотрели и только внесли коррективы на странице об истории нашего заведения. А на стандартных картах, например, Украины, просто смотрю: Крым есть - значит, все хорошо", - прокомментировала она.
В лиции пообещали убрать страницу с картой на русском языке.
"Я не считаю, что это чья-то вина или сделана намеренно", — добавила Ануфриева.
Реакция полиграфии
Между тем, в полиграфии заявили, что украинское законодательство не запрещает русский язык.
"А что, у нас нельзя на русском языке карты печатать? Карта - это достаточно сложное картографическое изделие. Причем мы ее не производим, а берем из какого-то источника. Проблемы в этом нет, потому что русский язык не запрещен, абсолютно никем. Крым там на месте стоит. И это не наша работа, а целого института изготовления карт. Мы ее используем как рисунок", - пояснил директор Юрий Кравец.
Он предполагает, что в дальнейшем эту карту просто не будут использовать. В этом году ее взяли символически, чтобы заполнить страницу дневника.
Напомним, социологи удивили цифрами, сколько людей общаются по-украински дома.
Читайте также:
- ВСУ могут удержать Угледар: в BILD назвали ключевое условие
- Не обновившие данные находятся в розыске полиции – Ивано-Франковский ТЦК
- Как долго продлится пылевая буря в Украине: прогноз синоптиков