"Русский не запрещен": в лицее в Винницкой области разразился скандал из-за карты, напечатанной на языке врага

В Агрономиченском лицее в Винницкой области напечатали новые дневники с картой мира на русском языке. Родители и дети считают это недопустимым, особенно во время полномасштабного вторжения России.

Об этом пишет местный портал 20 минут.

Также читайте Визит Зеленского на завод боеприпасов в США вызвал скандал: подробности

Директор лицея Наталья Ануфриева рассказала, что дневники заказали впервые за несколько лет. Предыдущие годы их не использовали из-за того, что преимущественно учащиеся обучались онлайн. По ее словам, напечатали немногим более 600 экземпляров.

"Мы заказывали конкретные страницы: об истории школы, отдельную колонку для самооценки учеников, страницы "будь заметным на дороге", ударение слов, речевые нормы, безопасный интернет, случаи буллинга, как действовать родителям и детям, много таблиц по физике и математике, а также выдержки из законов. Мы смотрели и только внесли коррективы на странице об истории нашего заведения. А на стандартных картах, например, Украины, просто смотрю: Крым есть - значит, все хорошо", - прокомментировала она.

В лиции пообещали убрать страницу с картой на русском языке.

"Я не считаю, что это чья-то вина или сделана намеренно", — добавила Ануфриева.

Реакция полиграфии

Между тем, в полиграфии заявили, что украинское законодательство не запрещает русский язык.

"А что, у нас нельзя на русском языке карты печатать? Карта - это достаточно сложное картографическое изделие. Причем мы ее не производим, а берем из какого-то источника. Проблемы в этом нет, потому что русский язык не запрещен, абсолютно никем. Крым там на месте стоит. И это не наша работа, а целого института изготовления карт. Мы ее используем как рисунок", - пояснил директор Юрий Кравец.

Он предполагает, что в дальнейшем эту карту просто не будут использовать. В этом году ее взяли символически, чтобы заполнить страницу дневника.

Напомним, социологи удивили цифрами, сколько людей общаются по-украински дома.

Как Россия манипулирует эмоциями украинцев с помощью информационных вбросов?

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.