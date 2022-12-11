"Русский поэт": оккупанты в Луганске "присвоили" Тараса Шевченко (фото)

В Луганске российские оккупанты, которые до войны "демонизировали" величайшего украинского поэта Тараса Шевченко, теперь теперь назвали его "русским".

Об этом рассказал журналист Денис Казанский.

Еще до войны российская пропаганда пыталась демонизировать Шевченко. У нулевых заказывали пасквили на него Бузине (пророссийский писатель из Киева Олесь Бузина, убитый в 2015 году ). Примерно тогда же луганский писатель Глеб Бобров написал книгу "Тарас Шевченко – крестный отец украинского национализма" (как будто это что-то плохое). Глеб Бобров так и живет в Луганске. С 2014 года он работает на так называемую "ЛНР", — отметил Казанский.

Журналист обратил внимание, что российские методички уже изменились, и теперь оккупантам приказано считать Шевченко не "украинским националистом", а "российским поэтом".

"Интересно, напишет ли теперь Глеб Бобров книгу Тарас Шевченко – крестный отец российского антифашизма?", – подытожил Казанский.