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"Русский поэт": оккупанты в Луганске "присвоили" Тараса Шевченко (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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"Русский поэт": оккупанты в Луганске "присвоили" Тараса Шевченко (фото)

Фото: Денис Казанский/Facebook

Оккупантам приказано считать Шевченко не украинским, а русским поэтом.

В Луганске российские оккупанты, которые до войны "демонизировали" величайшего украинского поэта Тараса Шевченко, теперь теперь назвали его "русским".

Об этом рассказал журналист Денис Казанский.

Еще до войны российская пропаганда пыталась демонизировать Шевченко. У нулевых заказывали пасквили на него Бузине (пророссийский писатель из Киева Олесь Бузина, убитый в 2015 году ). Примерно тогда же луганский писатель Глеб Бобров написал книгу "Тарас Шевченко – крестный отец украинского национализма" (как будто это что-то плохое). Глеб Бобров так и живет в Луганске. С 2014 года он работает на так называемую "ЛНР", — отметил Казанский.

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Журналист обратил внимание, что российские методички уже изменились, и теперь оккупантам приказано считать Шевченко не "украинским националистом", а "российским поэтом".

"Интересно, напишет ли теперь Глеб Бобров книгу Тарас Шевченко – крестный отец российского антифашизма?", – подытожил Казанский.

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, почему в Донецке и Луганске почти нет оккупационных войск.

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Дата публикации
Просмотры
879
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