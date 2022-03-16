Русский самолет, иди на… Агентство по авиационной безопасности ЕС приостановило действие лицензий российских авиакомпаний

Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) ввело ограничительные меры против россии в связи с военным вторжением в Украину. EASA остановило действие всех сертификатов, если владелец сертификата находится или проживает в россии, или иным образом подпадает под санкции.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

«Речь идет о лицензиях авиаперевозчиков на продукцию, запчасти, приборы, лицензии на техническое авиаобслуживание, а также лицензии тренировочных центров для организаций и тренировочных устройств для имитации полетов», - пояснили в МИУ.

Ранее Министерство инфраструктуры Украины обращалось к ключевым международным организациям, в частности, Европейской комиссии, с требованием полной инфраструктурной блокады рф.

«Самолеты без соответствующих сертификатов не имеют права совершать рейсы в авиапространстве ЕС. Среди компаний с приостановленными лицензиями есть крупнейшие российские авиаперевозчики, такие как «Аэрофлот», S7, «Волга-Днепр», «Уральские авиалинии», «Азур» и т.д. Также EASA приостановило действие лицензии для ряда предприятий, предоставляющих техническое обслуживание авиатехники, в частности «А-Техникс», «S7 Инжиниринг», «Волга-Днепр техникс». Также остановлены сертификаты изготовленных в россии воздушных судов Ту-204 и Superjet 100», - сообщило министерство.

В настоящее время регулятор остановил прием и рассмотрение новых заявок на сертификацию, поступивших от организаций страны-агрессора.

Эти решения напрямую влияют на работу российских авиакомпаний не только в ЕС, но и во всем мире. Главный авиарегулятор Европы фактически разрывает все связи с российским авиарынком и ставит под серьезное сомнение его возможности по выполнению гарантий безопасности.

МИУ напомнило, что 26 февраля ЕС ввел санкции против россии, в соответствии с которыми запрещено оказывать техническую помощь или другие услуги, связанные с товарами и технологиями, пригодными для использования в авиации или космической промышленности.