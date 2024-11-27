"Русский в ж**у": на Волыни вражеские книги будут перерабатывать в туалетную бумагу — чем важна инициатива

Таким образом, волонтеры хотят мотивировать людей отказываться от всего русского и помогать нашим бойцам.

На Волыни собирают русскую литературу, чтобы превратить ее в туалетную бумагу и отправить на фронт. Книги государства-агрессорки отправят на производство по переработке бумаги в Ковеле.

Что известно об акции

Волонтеры UA Resistance Foundation призывают людей очистить свое пространство от всего враждебного, в том числе и от литературы, изданной на русском языке.

книги можно приносить волонтерам в пятницу, субботу и воскресенье с 16:00 до 20:00 по адресу: г. Ковель, ул. Независимости, 94.

волонтеры собрали около 1 тонны макулатуры

акция продлится до конца ноября.

Как отмечают на предприятии, из книги средней толщины выходит один рулон бумаги.

"Мы хотим мотивировать людей отказываться от русского и помогать нашему войску. Поэтому призываем жителей не только Ковеля, но и других городов сдавать русские книги, а средства жертвовать в поддержку войска и делиться этим на страницах соцсетей с хештегом #русскую_до_сраки", — рассказала misto. media волонтер общественной организации UA Resistance Foundation Дарья Панченко.

Ранее экспертный совет Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины не дал разрешения на ввоз на украинскую территорию из Российской Федерации 18 книг российского издательства ООО "Манн, Иванов и Фербер", содержащих пропаганду государства-агрессора.

Читайте также: