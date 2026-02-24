Русский язык и советские книги: школа из Сум загремела в скандал

Школа / Иллюстративное фото / © Фото из открытых источников

Реклама

СБУ изучает деятельность частной «альтернативной школы „Асгард“ в городе Сумы. В заведении "по запросу родителей" преподают русский язык и литературу, а отдельные занятия проходят не государственным.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на СБУ.

Что известно о деятельности школы

Ранее о работе "Асгарда" сообщали местные медиа. По словам его основательницы Марины Короткой, школа работает по программе «Росток» и объединяет уроки на украинском и русском языках.

Реклама

«Иногда на занятиях мы пользуемся советскими и дореволюционными учебниками, особенно по математике, ведь там есть нестандартные задачи на логику и смекалку. Если нужно выполнить задание из сборника 1947, они все поймут. А из украинских пособий заказываем рабочие тетради "Окружающий мир". Их издают в Сумах на русском языке. Мы не ставим ограничений. Дети одновременно находятся в украиноязычной среде и используют российскую терминологию», — рассказала она.

Представительница уполномоченного по защите государственного языка в Сумской области Виктория Ветер обратила внимание на возможные нарушения законодательства, в частности, язык обучения и ведения страниц в социальных сетях. В то же время, начальница управления Государственной службы качества образования в Сумской области Алла Рябуха подчеркнула: «Асгард» не является частью официальной системы общего среднего образования.

Депутат Сумского районного совета Анна Валевская критиковала СБУ за то, что служба якобы не дала должной реакции на публикации о школе.

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает запретить преподавание русского языка в частных школах, поскольку на сегодняшний день такие ограничения существуют только для дошкольных учреждений.

Реклама

Ранее Лесной резко высказался о русском языке в учебных заведениях . Он подчеркнул, что если у человека не коррелируется прилет ракеты с русским языком, то у него есть определенные проблемы с причинно-следственными связями.