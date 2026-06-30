Русский язык могут убрать из описаний товаров: детали законопроекта

В Украине хотят запретить русскоязычные описания товаров / © Credits

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В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагается запретить использование русского языка для описаний на товарах и предоставления информации об услугах.

Об этом стало известно из законопроекта №15356.

В Украине предлагают запретить русский для описания товаров

Действующее законодательство обязывает производителей и продавцов товаров подавать сведения на государственном языке, одновременно позволяя дублировать это описание на любом другом языке.

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Однако авторы новой законодательной инициативы убеждены, что информация о товарах, работах и услугах является составной частью публичного информационного пространства государства, поэтому использование русского языка «создает символическое присутствие» России.

Учитывая это, народные депутаты предлагают внести изменения в правила маркировки и обслуживания, установив единственное исключение для языка дублирования информации — русского.

Инициатором законопроекта стал председатель подкомитета по обращению с бытовыми отходами Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг и член депутатской группы «Відновлення України» Александр Юрченко.

«Верховная Рада Украины официально признала Российскую Федерацию государством-агрессором. В таких условиях языковая политика приобретает значение элемента национальной безопасности. В связи с этим государство должно последовательно реализовывать политику ограничения присутствия государства-агрессора в гуманитарном, информационном и экономическом пространстве Украины», — говорится в пояснительной записке.

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Так, описания на русском языке хотят убрать со всех продуктов, товаров и кормов. При этом разрешение на переводы описаний товаров на все другие языки хотят оставить.

Русский язык в Украине: последние новости

Напомним, что согласно закону об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, языком обслуживания потребителей и официального общения является украинский язык. Все сферы услуг — от кафе и интернет-магазинов до сайтов брендов — обязаны по умолчанию предоставлять информацию и обращаться к клиентам на государственном языке, а меню или версия сайта на украинском языке обязательны.

Такое же правило действует и для педагогов, которые должны говорить на украинском во время выполнения должностных обязанностей: на уроках, перерывах и воспитательных мероприятиях.

В то же время, закон не ограничивает частную жизнь граждан. Как объясняет учительница школы украинского языка «МУЗА» Алина Острожская, общение на русском языке дома или на улице не является нарушением.

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Кроме того, по закону персональное обслуживание клиента может осуществляться на другом языке, если об этом попросит сам клиент и этот язык будет приемлем для обеих сторон.

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