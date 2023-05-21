"Русское" караоке в Белой церкви: поклонник песни о Москве извинялся, но получил повестку (видео)

В Белой церкви мужчина, который в развлекательном заведении по караоке пел песню о Москве и нецензурно выражался в ответ, попросил прощения.

Кроме того, извинения опубликовала и администрация заведения на своей странице.

Из-за скандального поступка мужчине вручили повестку. Последней каплей стала песня о столице государства-агрессорки Москву из репертуара давнего поклонника сепаратистов, внесенного в базу "Миротворца", Гарика Сукачева, которую исполнял один из посетителей.

"После полномасштабного вторжения страны-агрессора на нашу территорию мы максимально пытались блокировать в программе "караоке" все песни провокативного характера, но, возможно, не досмотрели и в базе что-то осталось. Наш оператор под давлением мужчины в состоянии алкогольного опьянения, не смогла предотвратить возникновению этой ситуации. Мы понимаем, что это не оправдание, но так получилось", — прокомментировали в сообщении ресторана.

Напомним, в одном из заведений Белой Церкви в Киевской области произошел скандал из-за исполнения под караоке песен российских исполнителей.

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