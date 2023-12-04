"Русскоязычная челюсть": почему россияне не могут произнести некоторые украинские слова

Россияне преимущественно не могут произнести слова с окончанием "ця" и другие мягкие свистящие звуки.
Россияне действительно не могут произнести некоторые звуки в украинских словах.
Об особенностях "русскоязычной челюсти", которая уже стала мемом, рассказала филолог и литературная редактор Ольга Ольга в интервью "Главкому".
"Они считают украинский язык грубым, хотя именно у нас есть много слов с мягкими свистящими, типа "цяця", "паляниця", "доця", а у них нет. У нас твердые шипящие и мягкие свистящие, а у них, напротив, мягкие шипящие ("ночь", "дочь") и твердые свистящие ("цаца", "смеется")", – говорит филологиня.
По ее словам, россияне действительно не могут произнести некоторые звуки в украинских словах, и не только свистящие.
"Они не могут произнести, например, слово "керівник". Там, где наше "ы" визуально похоже на их "и", они скажут "керивник", – отмечает Васильева.
По мнению филолога, россияне многие чужие звуки не могут произносить из-за того, что в своей культуре очень изолировались.
Напомним, что мем о "русскоязычной челюсти" распространился в Сети в 2014 году после интервью с пророссийски настроенной жительницей Крыма, которая заявила, что у русскоязычных людей по-другому устроена челюсть.
Ранее военный Вышебаба рассказал, что оккупанты на фронте учат украинский язык.
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