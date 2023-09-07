Русскоязычные билеты "Укрзализныци": в транспортной компании исправили техническую ошибку

На украинской железной дороге также собираются дерусифицировать информационные вывески, стенды, удостоверения работников, бланки, надписи на вагонах.

В "Укрзализныце" исправили техническую ошибку в системе сервиса приобретения электронных проездных документов, в результате которой часть информации на билетах пассажиров могла быть выполнена на негосударственном языке.

Об этом сообщили в Офисе Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.

“Благодаря бдительности и активной гражданской позиции пассажиров досадная ошибка оперативно исправлена. Рассчитываем на дальнейшую принципиальность "Укрзализныци" в вопросе соблюдения языкового законодательства, реализации Программы дерусификации и соблюдения языковых прав украинцев", — отметил языковой омбудсмен.

В Офисе языкового омбудсмена отметили, что согласно Соглашению о международном пассажирском сообщении русский язык может использоваться на билетах. Однако "УЗ" решила отказаться от языка государства-агрессора.

"На сегодняшний день при оформлении проездных документов на пассажирские поезда АО "Укрзализныця" через сервис приобретения электронных проездных документов никакая информация на русском языке вместе с посадочным документом (визуальной формой электронного проездного документа) системой не формируется", — подчеркнули в "Укрзализныце".

В железнодорожной компании также собираются дерусифицировать информационные вывески, стенды, удостоверения работников, бланки, надписи на вагонах. Также планируется утвердить список раздельных и остановочных пунктов, которые будут переименовываться.

"В условиях полномасштабной войны уровень выполнения языкового закона должен быть максимально высоким. И это касается всех перевозчиков и поставщиков транспортных услуг", — подчеркнул Тарас Кремень.

Напомним, в конце июля этого года одна из клиенток "Укрзализныци" заметила, что на билете информация для пассажира написана на русском и английском языках. На украинском языке о полезных контактах решили не сообщать.

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