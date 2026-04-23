"Русскоязычные челюсти", ВПЛ и Багряный: что известно о скандале, в который попала блогерша Эмма Антонюк

Украинский интервьюер и блогерша Эмма Антонюк оказалась в эпицентре громкого общественного скандала. Причиной стали ее высказывания о жителях востока Украины и внутренне перемещенных лицах (ВПЛ), которые прозвучали во время разговора с Мариам Найем.

Что именно возмутило общество

Резонанс вызвали фрагменты интервью, где Антонюк описывала работу своего благотворительного проекта «Різниця є». Блогерша рассказывала о том, как в прифронтовых селах появление украиноязычных книг становится событием, и использовала ряд эмоциональных формулировок относительно местных жителей.

«Но когда в селе Рогань появляется 700 книг, пенсионеры, всю жизнь русскоговорящие, читавшие только русские детективы, начинают становиться в очередь за "Бріджертонами". Они не говорили по-украински, библиотекарша говорит. Просто эта история меня очень поразила. Нам нужно в это инвестировать. …Конечно, они берут книги, подсаживаются на книги. А эти люди — они "русскоговорящая челюсть", они были русифицированные, у них там были проблемы с идентичностью, они первый раз в жизни читают "Тигроловів". И охр*невают», — заявила Антонюк во время разговора.

Ответ Антонюк и судьба проекта «Різниця Є»

На фоне массовой критики Антонюк опубликовала серию InstaStories, в которых заявила, что ее позиция была искажена. Блогерша поставила под сомнение вовлеченность своих критиков в реальную помощь библиотекам.

Далее она объявила о якобы завершении своего проекта «Різниця Є», который в течение нескольких лет занимался поставкой новых украиноязычных книг в сельские и прифронтовые регионы. Антонюк объяснила, что самостоятельно координировала эту работу, однако это оставалось незаметным для общественности.

Однако уже на следующий день интервьюер изменила решение, отметив, что общественная потребность в книгах выше ее желания покинуть инициативу из-за хейта.

«Різниця Є будет жить, потому что истории на украинском должны быть там, где Россия веками их уничтожала. В Украине это повсеместно. И это нужно исправлять», — подчеркнула она.

Блогерша добавила, что часть фондов формируется за счет ее рекламных контрактов и благотворительных публичных бесед, а ее будущая дебютная книга также посвящена этому проекту.

Относительно скандальных высказываний Антонюк подчеркнула, что в интервью она не обобщала опыт всех жителей востока или ВПЛ, а лишь пересказывала конкретные истории и наблюдения, которыми с ней делились библиотекари в частных разговорах.

«Я точно вижу, что подавляющее большинство людей, возмутившихся этим высказываниям, не смотрели интервью. Следовательно и не заметили фразы "и если бы я не слышала эти истории от библиотекарей". То есть. оказывается, я не говорила о вашем личном опыте (тяжелом, трагическом, который мне лично не приходилось переживать). А всего-навсего пересказывала истории, которыми хвалились библиотекарши в частных разговорах. И да, эти истории не были лично о вас», — отметила автор сообщения.

Также, несмотря на масштабную волну возмущения, Антонюк отказалась извиняться. Свою позицию она аргументировала тем, что не считает корректным извиняться за чужие интерпретации ее слов, которые, по ее мнению, не соответствуют действительности.

«Извиняться за то, что люди не разобрались и набросились, мне принципиально не хотелось», — отмечает Антонюк.

Блогерша подчеркнула, что и в дальнейшем будет самостоятельно отправлять книги в сельские библиотеки, ведь считает эту работу стратегически важной для преодоления последствий столетней русификации.

Реакция соцсетей: «Мы не подопытные животные»

После обнародования интервью сеть Threads разразилась негодованием. Жители востока и юга Украины начали массово опровергать тезис о неосведомленности региона. Пользователи напоминали, что изучали украинскую литературу, произведения Василия Стуса и Николая Хвылевого задолго до того, как это стало трендом.

«Немножко странно, если честно, будто ВПЛ — это какие-то животные, за которыми интересно наблюдать. Еще и пошли книгу на украинском купили, надо же!» — пишут разгневанные пользователи.

Люди также обращали внимание на некорректность термина «русскоязычная челюсть», отмечая, что такие нарративы лишь усиливают разделение между украинцами и стирают разнообразие опытов.

Однако другие пользователи приняли сторону блогерши. Пока одни предлагали «донаты» для поддержки проекта, другие заметили, что «коллаборанты в тюрьмах — восток». Также среди пользователей наблюдалось мнение, что вины блогерши в этом случае нет, ведь она описала конкретный случай в конкретном селе. Некоторые пользователи отметили, что в активизации языковых конфликтов виновата только страна-агрессор — Россия.

Напомним, Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская вынесла решение о наложении штрафа в размере 5100 грн на водителя такси в Харькове из-за отказа обслуживать пассажирку на украинском языке.

Согласно статье 36 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», украинский является обязательным языком обслуживания в сфере транспорта, а переход на другой язык возможен только с согласия клиента.

После инцидента сервис такси бессрочно ограничил доступ водителя к платформе и дополнительно напомнил всем работникам о необходимости обслуживания клиентов на государственном языке.