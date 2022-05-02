Русскую Лозовую в Харьковской области с боями вернули под контроль Украины

Вооруженные силы Украины возобновили контроль над несколькими населенными пунктами в Харьковской области.
Село Русская Лозовая все же вернули под контроль Украины, несмотря на обострение и потери.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
"В Харьковской области осуществлялась операция наступления и Вооруженные силы Украины возобновили контроль над несколькими населенными пунктами: Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское, Прилесное и т.д.", — идет в сообщении.
Напомним, что в Харьковской области воины ССО уничтожили многие техники российских кафиров. Также украинские защитники обнаружили блиндаж российских захватчиков и поразили его.
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