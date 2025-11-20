Рустем Умеров вернулся в Украину на фоне скандальных слухов

Секретарь СНБО Рустем Умеров / © Getty Images

В четверг, 20 ноября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров вернулся в Украину после заграничной командировки. Это произошло на фоне слухов о том, что чиновник якобы отказывается возвращаться из-за границы из-за коррупционного скандала, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем.

О возвращении Умерова сообщила «Суспільному» его пресс-секретарь Диана Давитян.

Причиной распространения слухов о чиновнике стало заявление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время судебного заседания, который сообщил, что фигурант коррупционного расследования Тимур Миндич мог осуществлять влияние на Рустема Умерова, когда он возглавлял Минобороны.

Умеров подтвердил, что у него была встреча с Миндичем, во время которой обсуждался вопрос о бронежилетах по одному из контрактов. Но, по его словам, контракт был расторгнут «из-за несоответствия продукции требованиям, и ни одно изделие не было поставлено» украинской армии.

Напомним, ранее стало известно, что секретарь СНБО Рустем Умеров 11 ноября отбыл в командировку в Турцию с целью разблокирования переговоров с Россией по обмену военнопленными.

Вскоре чиновник сообщил о достижении договоренности о новом обмене пленными, по которому в Украину могут вернуться 1200 человек.

Впоследствии в Центре противодействия дезинформации опровергли распространенную в СМИ информацию о «сокрытии» Рустема Умерова за рубежом.

«Секретарь СНБО находится в запланированной официальной командировке. По состоянию на сегодня он работает в Соединенных Штатах Америки, где проводит ряд рабочих консультаций и встреч, направленных на усиление международной поддержки Украины», — пояснили в ЦПД.

Накануне, 19 ноября, Рустем Умеров сопровождал президента Зеленского во время визита в Турцию.