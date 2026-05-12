Рустема Умерова допросили: в НАБУ сообщили его процессуальный статус

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров был допрошен в рамках уголовного производства и имеет статус свидетеля.

Об этом сообщили в совместном заявлении Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров был допрошен детективами НАБУ и имеет процессуальный статус свидетеля», — говорится в заявлении.

В НАБУ и САП подчеркнули, что пока никакому лицу подозрения не объявляли. Также ведомства призвали не распространять непроверенную информацию о ходе следствия.

Военные закупки: что известно о деле, в котором Умеров проходит свидетелем

Как сообщил директор НАБУ Семен Кривонос, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров имеет статус свидетеля в уголовном производстве по военным закупкам.

По словам Кривоноса, речь идет о расследовании, связанном с финансированием компании Fire Point, ракетными программами и закупкой бронежилетов.

«Действия господина Умерова проверялись», — заявил директор НАБУ.

Он уточнил, что детективы НАБУ уже допрашивали секретаря СНБО в рамках досудебного расследования.

«НАБУ публично сообщало о допросе Рустема Умерова в рамках досудебного расследования. Дальше прокомментировать не могу», — добавил Кривонос.

Других подробностей дела в НАБУ пока не разглашают.

Ранее речь шла о расследовании журналистов, раскрывших записи тайных разговоров, вероятно, бизнесмена Тимура Миндича с, вероятно, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, указывающим на то, что подсанкционный предприниматель может быть одним из бенефициаров компании-производителя оружия FirePoint.

В Fire Point отрицали связи с Миндичем и еще ряд фактов из «пленок», а также обратились в НАБУ с просьбой проверить подлинность записей. В то же время Общественный антикоррупционный совет при Минобороны призвал «частично национализировать» компанию.

