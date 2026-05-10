ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
338
Время на прочтение
1 мин

Рвали сирень: в Черкассах мужчина открыл стрельбу по детям

Мужчина пытался догнать несовершеннолетних, а когда это не удалось — вынес из дома пистолет и начал стрелять.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Полиция устанавливает личность нарушителя

Полиция устанавливает личность нарушителя / © Национальная полиция Украины

Дополнено новыми материалами

В Черкассах мужчина стрелял в одном из микрорайонов города из-за того, что дети сорвали сирень.

Об этом сообщили в полиции.

«Вызовов на спецлинию 102 не поступало. Полицейские обнаружили информацию во время мониторинга социальных сетей и внесли сведения в единый учет. В настоящее время начата проверка. Предварительно конфликт возник из-за того, что дети срывали сирень у частного домовладения», — говорится в сообщении.

Мужчина пытался догнать несовершеннолетних, а когда это не удалось — вынес из дома пистолет и начал стрелять. Травмированных нет.

Сейчас правоохранители устанавливают личность правонарушителя.

Напомним, 9 мая в Подольском районе столицы произошла стрельба. Предварительно установлено, что во время конфликта между двумя мужчинами возникла потасовка, в ходе которой один из них получил травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
338
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie