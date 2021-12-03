Рванул газовый баллон: в Одесской области мужчину завалило после взрыва

Пострадавшего забрали медики.
В селе Широкая Балка произошел взрыв в летней кухне одного из домов. В результате травмировался мужчина.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Одесской области.
Сообщение о взрыве в жилом доме по улице Садовой в ГСЧС поступило почти в 11:00.
"По прибытию на место спасатели установили, что в результате вспышки газовоздушной смеси произошло разрушение перекрытия летней кухни, в результате чего пострадал мужчина", – говорится в сообщении.
Мужчину достали из-под завалов и передали медикам.
Напомним, в г. Покровск в многоэтажке в микрорайоне Южный произошел взрыв. В результате пострадал мужчина, которого госпитализировали в больницу.
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