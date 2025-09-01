ТСН в социальных сетях

Украина
179
1 мин

Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 1 сентября 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях:

  • вражеские БпЛА в Сумской области - курсом на Полтавщину и Черниговщину.

  • ударные БпЛА в Полтавской области - курсом на запад.

  • вражеские БпЛА на севере Черниговщины – курсом северо-запад.

  • вражеские БпЛА в Сумской области - курсом на запад.

  • ударные БпЛА в Полтавской области - западным курсом.

  • вражеские БпЛА на Черниговщине – курсом северо-запад и юг.

  • вражеские БпЛА на севере Киевщины – курсом на Житомирщину.

  • вражеские БпЛА в Черкасской области - курсом на Киевщину.

Напомним, что атака дрона на Нежин оставила город без воды и электричества .

