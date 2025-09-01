- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 179
- Время на прочтение
- 1 мин
Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.
В ночь на 1 сентября 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях:
вражеские БпЛА в Сумской области - курсом на Полтавщину и Черниговщину.
ударные БпЛА в Полтавской области - курсом на запад.
вражеские БпЛА на севере Черниговщины – курсом северо-запад.
вражеские БпЛА в Сумской области - курсом на запад.
ударные БпЛА в Полтавской области - западным курсом.
вражеские БпЛА на Черниговщине – курсом северо-запад и юг.
вражеские БпЛА на севере Киевщины – курсом на Житомирщину.
вражеские БпЛА в Черкасской области - курсом на Киевщину.
Напомним, что атака дрона на Нежин оставила город без воды и электричества .