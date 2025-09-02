ТСН в социальных сетях

Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 2 сентября 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях:

  • Угроза применения ударных БПЛА для Одесской области (Татарбунарский р-н).

  • Группы ударных БПЛА на востоке Сумщины, курс на запад.

  • Группы вражеских ударных БПЛА находятся в Татарбунарском районе Одесской области;

  • Вражеские БПЛА из Сумщины зашли на Полтавщину, вектор движения Лубны.

  • агроза применения ударных БПЛА для Киевской области (Бориспольский р-н).

  • Напомним, что атака дрона на Нежин оставила город без воды и электричества .

