Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.
В ночь на 2 сентября 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях:
Угроза применения ударных БПЛА для Одесской области (Татарбунарский р-н).
Группы ударных БПЛА на востоке Сумщины, курс на запад.
Группы вражеских ударных БПЛА находятся в Татарбунарском районе Одесской области;
Вражеские БПЛА из Сумщины зашли на Полтавщину, вектор движения Лубны.
агроза применения ударных БПЛА для Киевской области (Бориспольский р-н).
Напомним, что атака дрона на Нежин оставила город без воды и электричества .