Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.
В ночь на 18 сентября 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях:
БПЛА на границе Днепропетровщины и Харьковщины курсом на Полтавщину;
БпЛА на границе Донетчины и Харьковщины, курс - южный (вектор на/мимо Барвенково);
БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины курс на север и запад;
БпЛА в Сумской области, курс на Лебедин с севера.
БпЛА в Донецкой области курсом на Славянск с северо-запада;
БПЛА на Полтавщине курсом на Полтаву с юго-востока;
БПЛА на северо-востоке Харьковщины курсом на Полтавщину;
БПЛА в Сумской области курсом на Лебедин с северо-запада.
Напомним, в ночь на 17 сентября российские захватчики атаковали дронами Черкасскую область. Зафиксированы повреждения критической инфраструктуры.
Ударил враг и по Полтавской и Кировоградской областях. Целью атаки являлись объекты инфраструктуры, повреждены несколько домов, возникли пожары. В Кировоградской области обесточен ряд населенных пунктов. В Одесском филиале «Укрзализныци» сообщили о прекращении движения поездов по двум направлениям.