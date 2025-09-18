Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

В ночь на 18 сентября 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях:

БПЛА на границе Днепропетровщины и Харьковщины курсом на Полтавщину;

БпЛА на границе Донетчины и Харьковщины, курс - южный (вектор на/мимо Барвенково);

БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины курс на север и запад;

БпЛА в Сумской области, курс на Лебедин с севера.

БпЛА в Донецкой области курсом на Славянск с северо-запада;

БПЛА на Полтавщине курсом на Полтаву с юго-востока;

БПЛА на северо-востоке Харьковщины курсом на Полтавщину;

БПЛА в Сумской области курсом на Лебедин с северо-запада.

Напомним, в ночь на 17 сентября российские захватчики атаковали дронами Черкасскую область. Зафиксированы повреждения критической инфраструктуры.

Реклама

Ударил враг и по Полтавской и Кировоградской областях. Целью атаки являлись объекты инфраструктуры, повреждены несколько домов, возникли пожары. В Кировоградской области обесточен ряд населенных пунктов. В Одесском филиале «Укрзализныци» сообщили о прекращении движения поездов по двум направлениям.