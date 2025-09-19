- Дата публикации
Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.
В ночь на 19 сентября 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях:
Харьковщина: группа БпЛА – курсом на Полтавщину.
БпЛА на Днепропетровщине – курсом на север.
Харьковщина: группа БпЛА – курсом на Днепропетровщину.
группа БпЛА на севере Черниговской области - курсом на юг