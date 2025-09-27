- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 121
- Время на прочтение
- 1 мин
Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.
В ночь на 27 сентября 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях:
БПЛА по Черниговщине, курсом на Киевщину.
БПЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс юго-западный.
БПЛА в Сумском районе, курс западный.
БПЛА в южной части Харьковщины, курс западный.
БпЛА севернее Кременчуга постоянно меняет направление движения.
БпЛА в Гайсинском районе Винницкой области, курс западный.
БпЛА южнее Павлограда, курс юго-западный
Напомним, что произошла ночная атака на Запорожье: враг ударил двумя дронами .
Пожар был ликвидирован, предварительно без пострадавших.