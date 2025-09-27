ТСН в социальных сетях

Украина
121
1 мин

Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

В ночь на 27 сентября 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях:

  • БПЛА по Черниговщине, курсом на Киевщину.

  • БПЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс юго-западный.

  • БПЛА в Сумском районе, курс западный.

  • БПЛА в южной части Харьковщины, курс западный.

  • БпЛА севернее Кременчуга постоянно меняет направление движения.

  • БпЛА в Гайсинском районе Винницкой области, курс западный.

  • БпЛА южнее Павлограда, курс юго-западный

Напомним, что произошла ночная атака на Запорожье: враг ударил двумя дронами .

Пожар был ликвидирован, предварительно без пострадавших.

